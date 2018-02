Jäger der Wahrheit, Sammler von Zeitungen

Die heimische Kabarett-Szene kam fast geschlossen zur Premiere von Florian Scheubas zweiten Solo-Programm "Folgen Sie mir auffällig" Dienstagabend in den Wiener Stadtsaal, in dem er viele, fein recherchierte Wahrheiten von sich gibt. Auch wenn manche nur unfreiwillig komisch sind, regen Scheubas Ausführungen einmal mehr zum Nachdenken an. Ganz altmodisch sammelt der Satiriker mit der scharfen Zunge Zeitungsausschnitte, die er akribisch archiviert, um sie dann gekonnt einzusetzen.

"Ich komme nicht mehr nach!"

Florian Scheuba:

„Eine Meldung habe ich verwendet, die erklärt, warum Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Die berichtet von einem Vorfall in der Türkei, wo die Bürger absichtlich – um ihren eigenen Bürgermeister zu demütigen – die vier Dorftrottel in den Gemeinderat gewählt haben.“ Schön langsam wird es aber stressig, dem Tagesgeschehen zu folgen. Er ruft die Politiker auf: „Bremst euch ein bisschen ein mit unfreiwillig komisch sein und Blödsinn machen, ich komme nicht nach.“

Hustinettenbär

Mit gekommen ins neue Programmist noch der bevorstehende Bürgermeisterwechsel in Wien. So trauert der 52-Jährige Noch-Bürgermeister Michael Häupl nach, denn: „er war insofern ein sehr einfaches Thema, weil man musste nur ein Glas Spritzer wo hinstellen und jeder hat gewusst, wer gemeint ist.“ Seinen Nachfolger Michael Ludwig kann Scheuba hingegen noch nicht einschätzen: „Der wirkt auf mich eher wie eine Mischung aus Oliver Hardy und Hustinettenbär.“

(man)