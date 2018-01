Jasmin (27) ist Richard Lugners neue Freundin

Beim Deutschen Filmball in München führte Richard Lugner seine neue Freundin über den roten Teppich: Jasmin heißt die Auserkorene, ist 58 Jahre jünger als der illustre Millionär. "Wir kennen uns schon seit Juni, aber wir haben uns selten gesehen, sie ist ja Münchnerin", so Lugner bei der Veranstaltung in einem Luxushotel.

Gefunkt habe es bei einem Sportwagentreff am Wörthersee, berichtet die APA. "Sie ist im Auto hinter mir gewesen, und ich habe sie im Rückspiegel ständig angeschaut." Bis er in den Vordermann gekracht sei. Einen tierischen Spitznamen habe er für Jasmin bislang nicht gewählt. Und an eine Hochzeit denke der mehrfach Geschiedene noch nicht. "Das ist ja ein bissl früh, wir kennen uns ja kaum."



Lugner crashte in Velden – Foto: Peter Korp



