K.u.k. reloaded: Der neue Zauner bat zum Opening

Hereinspaziert! Nach nur sechs Wochen Bauzeit, aber monatelanger Planung, öffnete Mittwoch Mittag der süßeste Hotspot Bad Ischls wieder seine Pforten. Seit 1821 verwöhnt der (ehemalige) k.u.k. Hoflieferant und Hofzuckerbäcker Zauner seine Gäste und ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Mehlspeishimmel des Salzkammergutes. Die Zauner Mehl- und Süßspeisen haben Tradition und begeistern Generationen – allen voran der Zaunerstollen seit 1905.

Im Stammhaus in der Ischler Pfarrgasse werden seit 1832 die rund 250 süßen Köstlichkeiten nicht nur serviert, sondern auch von rund 30 Zauner Zuckerbäckern und 8 Köchen produziert.



Zauner bekam neuen Zuckerguss verpaßt

So weit, so gut. Aber Hausherr Josef Zauner spürte den Wind der Veränderung, eine Umgestaltung musste her. Und wer käme dafür besser infrage als jenes Kreativ-Genie, das schon der Fête Imperiale, dem Hotel Intercontinental Vienna oder auch dem Karneval in Venedig seinen stylischen Stempel aufdrückte: Andi Lackner.

"Heute": Was war die erste Reaktion, als Sie den Auftrag erhielten?

Andi Lackner: Angst vor Gewichtszunahme. Nein, im Ernst. Es war Respekt und Überraschung. Traditions ins Jetzt zu heben, ist nicht sehr einfach. Und bad Ischl ist ja sehr der kaiserlichen Tradition verbunden .



Wann war Ihr erstes Mal beim Zauner? Wurden da Kindheitserinnerungen wach?

Ich war ungefähr sechs Jahre alt und erinnere mich nur an meine Lieblingsmehlspiese, ein Ischler Törtchen. Ich war schon immer wild auf Süßes, leider ...



Was ist für Sie das Signatur-Gericht?

Nach wie vor das Ischler Törtchen und der Zaunerstollen.



Wie geht man an nostalgische Themen heran? Viele lieben ja den Zauner aufgrund des Sissi-und Franzl-Schicks …

Österreich punktet mit Nostalgie und dem Kaiserhaus, ich gehe eher spielerisch damit um. Tradition ist wichtig, aber darf nicht todernst genommen werden. Fortschritt mit Rückblick ist meiner Meinung nach die richtige Mischung. Es war eine tolle Zusammenarbeit mit der Familie Zauner, drei Generationen haben sich für meinen Stil entschieden. Ich kann nur sagen: es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.

(man)