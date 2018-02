Kalenderpräsentation: Spiegelbilder gegen Krebs

Für den Dancer against Cancer Kalender hielt Starfotograf Manfred Baumann Prominenten einen Spiegel vors Gesicht.

Die Botschaft: Sieh in den Spiegel, betrachte Dich selbst und überlege, worauf Du in Deinem bisherigen Leben stolz sein kannst. Aber denke auch an morgen und tue etwas Positives und Sinnvolles für Dich und andere.

Durch das Thema Spiegel war es erstmals möglich, dass der Kamerakünstler selbst im Kalender ist.

Viele Prominente ließen sich die Präsentation nicht entgehen. Auch Manfred Baumanns Familie kam geschlossen.

Die Kalenderstars Missy May und Nathan Trent begleiteten den Abend musikalisch. Andrea Buday und Dorretta Carter freuten sich über den nagelneuen Kalender und bekamen ihr Bild übergroß auf Leinwand als Dankeschön ausgedruckt.

Der Kalender gilt wie jeder Dancer against Cancer Kalender von einem Wien DaC Ball bis zum nächsten Ball.

Also von April 2018 bis April 2019. Jeder Monat soll zusätzlich an die Prävention und Vorsorge erinnern.

Dancer against Cancer unterstützt mit den Einnahmen die Krebshilfe Wien mit dem Projekt "Young Survivers". Dieses Projekt hilft jungen Krebsbetroffenen während und auch nach ihrer Krebsdiagnose.

(vaf)