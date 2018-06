Kern-Sohn Niko zeigt seine neue Liebe

Ein halbes Jahr lang blühte ihre Liebe im Verborgenen, am Dienstag haben Niko Kern (30) und Lisa Maria Goger (23) ihre Frühlingsgefühle dann per Selfie öffentlich gemacht. "Wir haben uns in der hektischen Phase der Nationalratswahl kennengelernt", so der Mitbegründer der "Sektion ohne Namen" zu "Heute". "Aber jetzt ist statt Flyer-Verteilen Händchenhalten angesagt."

So richtig gefunkt habe es zum Jahresende in Bologna, wo der damalige Kanzler-Sohn seit Juni lebte. Mittlerweile wohnt das Paar zusammen mit Hündchen "Cesare" in Wien. Man schmiede aber bereits neue Pläne für einen Aufenthalt in Amsterdam.

Unterschiedliche Schattierungen im Parteibuch – Goger ist Vorstandsmitglied bei den Junos – stünden dem Glück dabei nicht im Weg: Die rot-pinke Liebes-Koalition sei "ein einfacher Weg, aus der eigenen Polit-Bubble auszubrechen", so Kern. "Es hat also durchaus Vorteile, wenn der Partner in einer anderen Partei ist."

