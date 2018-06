Ihr Lächeln ist einfach bezaubernd und ansteckend. Die 24-jährige Österreicherin lacht gerne und viel - und schön. Deshalb war es auch kein Wunder, dass die Kaugummi-Marke Orbit White Victoria Swarovski als Markenbotschafterin erwählt hat. Als solche begrüßte sie uns zum Interview, in dem sie Bilanz über ihre erste große Sendung zog und gleichzeitig viele weitere Pläne verrät. Und die Liebe kommt natürlich auch nicht zu kurz.

"Heute": Was ist denn Ihre Aufgabe als Orbit White-Botschafterin?

Victoria Swarovski: Meine Aufgabe ist es, die Botschaft rüberzubringen, dass zu einem guten Selbstbewusstsein ein strahlendes Lächeln gehört. Es ist Zeit, zu strahlen.

Wie oft greifen Sie zum Kaugummi-Päckchen?

Seit meiner Kindheit liebe ich Kaugummis, man sieht mich eigentlich ständig kauend. Ich kann super reden UND Kaugummi kauen. Ich kaue im Flugzeug, im Auto, hinter der Bühne und einmal sogar in einem Interview - da hab ich Peggy Bundy gespielt. Während der Moderation natürlich nicht.

Freitag war großes "Let's Dance"-Finale. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Es waren dreieinhalb intensive Monate – nur Sonntag war frei. Wenn man nur die Show schaut, denkt man sich, das ist ganz einfach, in Wahrheit ist eine Liveshow aber enorm viel Arbeit. Ich will kein Mitleid haben, aber ich habe ordentlich reingehackelt. Und ja, wenn ein Fehler passiert, dann ist er draussen, dann kann man den Einstieg nicht wiederholen. Ich habe mich wirklich jedes Mal ordentlich vorbereitet und großen Respekt vor einer Live Moderation. Jetzt habe ich Routine bekommen, jetzt weiß ich, wie ich es fürs nächstes Jahr angehen muss.

Ob Sie wohl auch 2019 die RTL-Tanzshow moderieren?

Ich kann nur so viel verraten. Ich würde es sehr sehr gerne wieder tun.

Auf jeden Fall bleiben Sie dem Show Biz erhalten?

Mir macht es riesig Spaß. Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich als Österreicherin die größte Live Show Deutschlands moderieren würde, hätte ich gedacht, ich werde verar... . Die Botschaft ist, jeder kann es schaffen, so lange er dran bleibt. Ich bin ja auch nicht von heute auf morgen ins kalte Wasser geplatscht, sondern seit meinem 14. Lebensjahr in der Entertainment Branche tätig, weil ich ja schon als Jugendliche Musik gemacht habe – und von der Bühne ins Fernsehen kam.

Steht jetzt einmal ein Urlaub an?

Ja, jetzt kommen einmal fünf Tage Urlaub – und zwar in Frankreich. Am Samstag (16. Juni) ist ja mein 1. Hochzeitstag – ich freue mich auf Zweisamkeit mit Werner, aber, es kommt auch die ganze Family. Mein Mann sagte schon, "ma, das wird ja toll", aber ich sehe meine Familie ja so selten und ich freue mich, das wir alle gemeinsam feiern.

Fünf Tage ist aber recht kurz ...

Ja, aber Montag finalisiere ich meine neue Single und meine Dirndlkollektion muss ich auch aufs Schiff bringen. Da kann man nicht einfach so weg. Und dann gibt es noch zwei weitere Projekte, aber davon erzähle ich euch später.

