Larissa Marolts Hund Falco stirbt bei Unfall

Am Dienstagabend teilte Larissa Marolt ein emotionales Video mit ihren Facebook- und Instagram-Followern.

Es zeigt kurze Clips von ihr und ihrem Welpen Falco. Darunter schreibt sie: "Ich habe eine traurige Nachricht: Unser Falco ist bei einem Unfall verstorben. Er war mein kleiner Engel, mein kleiner Held. Ich vermisse dich so unglaublich und du wirst für immer in unseren Herzen sein".

Im Hintergrund des Videos ist eine Cover-Version des Peter-Maffay-Hits 'Nah bei mir' zu hören: "Ich vergess' dich nicht, ich behalte dich, für immer hier, nah bei mir."

Auch ihre Fans sind bestürzt und teilen ihre Trauer mit Marolt.

"Mir kamen grad die Tränen! Das tut mir so so leid... Er war so ein süßer Kerl und man hat gemerkt, dass du ihn sehr geliebt hast.", schreibt einer ihrer Follower.

Moments#beautifulmoments#feelingood Ein Beitrag geteilt von Larissa Marolt (@larissa_marolt_official) am Feb 11, 2018 um 6:31 PST

Welcome our new family member #puppylove#puppy#cutestdog#jackrussell#happyday#inlove Ein Beitrag geteilt von Larissa Marolt (@larissa_marolt_official) am Feb 5, 2018 um 11:44 PST

(vaf)