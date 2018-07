Laura Hirscher präsentiert Alpin-Schick von Hoschek

Die kennen wir doch! Aber auch wir mussten zwei Mal hinsehen, denn als Model hätten wir die Grafikdesignerin und Sportskanone nicht vermutet. Aber bei den Traummaßen, die die 29-Jährige durch laufen, radeln (derzeit nicht mehr, da die Schwangerschaft bereits ziemlich fortgeschritten ist) und Kraftkammer zu bieten hat, kein Wunder.

Auf alle Fälle sind die Kampagnen-Bilder mit den neuen Dachstein-Wanderschuhen und in der Kollektion "Lena Hoschek Tradition" einfach nur schön. Toll gemacht, Laura Hirscher!

Tradition trifft auf Handwerk & Funktionalität – eine besondere Mischung, die das Label Lena Hoschek mit dem österreichischen Schuhhersteller Dachstein verbindet. So haben Dachstein-Designer Christoph Döttelmayer und Lena Hoschek gemeinsam fünf Schuhmodelle im Geist vergangener Zeit mit detailreichen Verzierungen und einem zeitlosen Look entworfen. Mit Greta, Alma und Käthe sind alpine Lifestyle-Schuhe entstanden, die sowohl optisch durch den Einsatz detailreicher Elemente als auch in ihrer Funktionalität überzeugen.

Schön und praktisch

"Normalerweise muss man sich entscheiden: Entweder schön oder praktisch - mit diesen Schuhen muss man jedoch keine Kompromisse eingehen. Außerdem war es mir wichtig, einen Wanderschuh zu designen, der auch gut zum Dirndl passt," so die Kleidermacherin.

Egal ob am Berg, im Tal am nächsten Kirtag oder am Oktoberfest, die flotten Treter erweisen sich in jedem Fall als kombinationsfreudige Begleiter, die Wind und Wetter trotzen.

Wandern wird Laura noch längere Zeit können, denn ihr erstes Kind mit Marcel Hirscher wird im September erwartet. Und wer weiß, vielleicht produziert Dachstein ja auch noch einen Mini-Goiserer für den Baby-Hirscher.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(man)