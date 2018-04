Leckermäulchen strömten ins neue "Zuckergoscherl"

Der Mann hat Geschmack. Und innovative Ideen. Er schwang schon den Kochlöffel im Fischerhaus an der Höhenstraße. Davor war Marcus Langhammer Küchenchef und Geschäftsführer der In-Lokale Freiraum und Rochus. Seit vergangenem Jahr begrüßt er Genuss-Menschen in seinem rundum erneuerten Lokal am Rochusmarkt - das Zuckergoscherl. Eine ehemalige Café-Konditorei, die er von Grund auf sanierte und zur Mischkulanz aus Kaffeehaus, Restaurant und Bar umwandelte.

Lieblingsspeisen des Chefs

Nun hob Langhammer eine neue Aktion aus der Taufe - Prime Dine. Der Chef kocht an einem ausgewählten Abend ausschließlich seine Lieblingsgerichte auf Spitzenküchen-Niveau und läßt dazu eine korrespondierende Weinfolge vom Feinsten servieren. Zum Beispiel: scharfe Jakobsmuschel an junger Erbse, Angler kämpft mit Pulpo, Kuhfleisch 800°C gegrillt "dry aged" mit Pfefferspray - so ein paar der witzigen Namen der Gerichte.

Zufällig fiel das Prime Dine auf den Geburtstag von Haubenkoch Heinz Hanners Freundin Verena Pflüger, die mit einer illustren Runde im "Zuckergoscherl" feierte: mit dabei auch Serge Falck, Puls4 Star Andreas Seidl, Promi-Ärztin Atousa Mastan sowie Hanners Ex Brigitte Lashofer, die mit einem 15 Jahre jüngeren Begleiter namens Stefan zur Party erschien.

