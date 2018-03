Leo Aberer singt für Afrika

Seit vielen Jahren zeigt Sänger Leo Aberer soziales Engagement für Afrika und auch in Zukunft möchte er sich gegen das Leid in der Welt einsetzten.

Mit 23 Titeln in den Austria Top 40 ist er einer der erfolgreichsten Hitproduzenten aus Österreich und begeistert weltweit mit seinen Hits die Menschen.

Nun belohnt er sich und seine Fans anlässlich seines 40. Geburtstags mit einer neuen Single. Das Video zum neuen Song "Cucucina" hat Aberer in Afrika gedreht, um zu zeigen, wie viel Hilfe dieses Land noch braucht und wie herzlich die Menschen dort trotz der schwierigen Umstände sind.

Auch in Zukunft hat Leo Vieles vor: Sein soziales Engagement in Afrika und auch in Österreich soll erweitert werden und ein neues Album kommt 2018 dazu.

(vaf)