Lugner stellt Opernball-Gast Griffith vor

US-Schauspielerin Melanie Griffith ist in der Lugner City eingetroffen. Nach einigen Fotos für die Presse, nimmt die 60-Jährige am Pult Platz. Anfangs herrschen noch einige Kommunikationsprobleme, da die Journalisten ihre Fragen auf Deutsch stellen. "Mitte mach'ma das auf Englisch, auch wenn ich nicht gut Englisch kann. Aber das ist ja eine Zumutung für unseren Gast", sagt Lugner zu Beginn etwa verärgert.

Umfrage Sind Sie mit Melanie Griffith als Stargast zufrieden? Ja, die ist doch ein richtiger Hollywoodstar

Antonio Banderas wäre mir lieber gewesen

Naja, die ist doch auch schon älter

Nein, die ist längst kein Star mehr

Wer ist das überhaupt?

Eine Reporterin fragt Lugner, warum er ausgerechnet Griffith ausgewählt hat, nachdem sie doch als eher anstrengender Gast gilt. Griffith antwortet scherzhaft: "Würden Sie sich lieber einen anderen Gast wünschen?".

Ihren Gastgeber Richard Lugner beschreibt der Hollywood-Star als "verky kind, friendly, lovely und sexy". Lugner habe sie noch nicht gefragt, ob sie mit ihm tanzen wird. Leider kann sie keinen Walzer tanzen, wie die 60-Jährige erzählt.

Für Melanie Griffith ist es der zweite Wien-Besuch. Sie war zuvor schon mal am Lifeball in der Hauptstadt. Was sie sich in Wien ansehen möchte, weiß sie noch nicht. Vor allem Angesicht des Schnees weiß nicht, ob sie viel herumgehen möchte. Aber grundsätzlich gefällt ihr die Stadt sehr gut.

Über die #metoo-Debatte

Auch die "Heute"-Opernballprinzessin ist dabei, wenn Richard Lugner am Mittwoch in der Lugner City seinen Hollywood-Star herzeigt.

Am Dienstagabend war Griffith in Wien gelandet und von ihrem Gastgeber und seiner Begleiterin Simona aus München mit Blumen am Flughafen empfangen worden.

Griffith gilt nicht als einfach: Zuvor hatte Mörtel die Hollywood-Diva und Ex-Frau von Antonia Banderas dem Bauherrn das Leben schwer gemacht und Starallüren gezeigt. Sie hatte alle vorgeschlagenen Haar-Stylisten abgelehnt.

Nun übernimmt Promi-Coiffeur Winkler den Job, der auch Kanzler Sebastian Kurz fassioniert.

1989 wurde Griffith für die Hauptrolle in "Die Waffen der Frauen" für den Oscar nominiert. Zuvor war sie für diese Rolle mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden.

PK Richard Lugner mit Stargast Melanie Griffith

Von einem Löwen verletzt

Griffith nahm die Hilfe plastischer Chirurgie in Anspruch, nachdem ein Löwe ihr im Alter von 20 Jahren bei den Dreharbeiten zum Film "Roar – Die Löwen sind los" mit den Krallen über das Gesicht gefahren war. Dabei wurde sie von einem der Raubtier attackiert, verlor fast ein Auge und musste mit 50 Stichen im Gesicht genäht werden. Sie zog sich von den Dreharbeiten zurück.

Ironie des Schicksals: Um die Raubtiere für den Film besser zu verstehen, nahm ihre Mutter Tiip Hedren - selbst Schauspielerin - in den 70er Jahren (Melanie war damals ein Kind) auf Anraten eines Tiertrainers einen Hauslöwen (Neil) bei sich zu Hause in Los Angeles auf. Die Raubkatze schlief in den Betten, kuschelte mit den Familienmitgliedern und tobte mit ihnen am Swimmingpool.

Um dem Schönheitswahn in Hollywood gerecht zu werden, unterzog sich die Schauspielerin weiteren Schönheits-OPs, was sie später in Interviews bereute.

Melanie Griffith ist in Wien gelandet

(red)