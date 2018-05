"Das ist die schwierigste Rolle meines Lebens"

Normal ist in der Psychotherapie ein verbotenes Wort. Was ist schon normal? Das Pulitzerpreis gekrönte Stück "Next To Normal", das auch drei Tony Awards ("Oscars" der Musicalszene) einheimsen konnte, kommt nach Niederösterreich. In der Rolle der zweifachen Mutter, die an einer bipolaren Störung leidet, ist Musical-Star Maya Hakvoort ("Elisabeth") zu sehen.

"Heute": Üblicherweise ist das Musical-Genre eher ein leichtfüßiges. Next to normal ist es nicht. Was erwartet den klassischen Musicalfan?

Maya Hakvoort: Next to Normal ist ein Theaterstück mit viel Musik. Daher ist dieses Stück sowohl für Musicalfans als auch für Theaterpublikum gleichermaßen ansprechend. Die Zuseher erwartet eine sehr gut geschriebene, wahre Geschichte über das Leben einer fast normalen Familie. Fast normal deshalb, weil die Mutter dieser Familie seit einem schlimmer Ereignis bipolar – also manisch-depressiv - ist. Das Publikum durchlebt während des Stücks ebenso eine Hochschaubahn der Gefühle.





Gibt es einen Hit, der zum Mitsingen und Mitklatschen verleitet?

Nein, die Songs stehen im Dienste der Geschichte. Das Publikum hat bei Next to Normal auch nicht das Bedürfnis mitzuklatschen. Sie sind meistens komplett fasziniert von der Erzählung und der Geschichte. Die Musik ist sehr vielfältig - von Rock Elementen über Country und Balladen, zärtlichen Duetten und bombastischen Stücken.



Die Rolle der bipolaren Mutter gilt als schwierigste Musicalrolle. Das reizt eine Sängerin vermutlich …

Die Rolle reizt hier mehr als Schauspielerin. Denn man will als Schauspielerin und Sängerin immer in Persönlichkeiten eintauchen, die eine interessante Struktur haben. Wie Meryl Streep einmal sagte: „Jedesmal wenn du jemand anderen spielst, lernst du etwas über dich selbst und über andere Menschen, wie sie denken und leben. Es ist eine sehr spannende Reise.“



Wie kann man sich auf die Darstellung eines Charakters mit solch einer Krankheit vorbereiten?

Wir wurden damals in Dortmund, wo ich das Stück bereits spielte, schon von einem Arzt betreut und waren auch in der Klinik.

Aktuell für die Produktion in Wiener Neustadt arbeiten wir mit Univ.Prof. Christian Simhandl, dem Leiter des Bipolar Zentrums Wiener Neustadt, und hatten auch Kontakt mit dem Rektor der Sigmund Freund Privatuniversität. Und für Next to Normal ist es auch sehr wichtig einen tollen Cast zu haben. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir das sind.



Sie sind ja selbst Mutter zweier Kinder. Es ist ja vermutlich nie einfach, Kind, Karriere und Haushalt zu schupfen, wie geht es Ihnen damit?

Ja, Joshua ist schon 15 Jahre und Jason 8 Jahre. Und es ist nicht immer einfach alles unter einen Hut zu bringen und zu koordinieren. Aber was ist schon einfach im Leben? Ich bin froh, dass ich diesen Beruf habe. Das einzige, was mir mehr Sorgen macht ist, dass wir Künstler nie eine Absicherung haben. Und dass du jedesmal aufs neue Arbeit suchen musst, egal ob du gerade in einer Produktion eine Haupt- oder Nebenrolle spielst. Das ist kein Garant dafür, dass du auch in der nächsten Produktion wieder in der Cast bist. Es wäre toll, wenn auch Künstler etwas mehr abgesichert werden, denn sie müssen auch in den Zeiten, wo sie gerade kein Engagement hat an sich arbeiten. Gerade bei Sängern – eine Stimme muss auch regelmäßig trainiert werden.



Weitere Pläne?

Erstens hoffe ich, dass Next to Normal auch von anderen Theatern aufgenommen wird, da es dieses Stück wirklich verdient von vielen Menschen gesehen zu werden, wenn es auch nicht unbedingt ein „klassisches“ Musical ist. Aber jetzt spielen wir Next to Normal einmal von 17. bis 19. Mai 2018 in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Dann beginnen schon bald die Proben für das Muscial Blutsbrüderm wo ich unter anderem mit Drew Sarich , Ann Mandrella und Missy May von 19. Juli bis 11. August 2018 jeden Donnerstag, Freitag und Samstag auf der Bühne im "Bruno" in Brunn am Gebirge stehe. Am 28. September 2018 werde ich noch einen Solo Abend im Wiener Theater Akzent geben. Und von 10. bis 17. Oktober 2018 stehe ich als Fräulein Rottenmeier in "Heidi - Das Musical" in der Halle E im Wiener MuseumsQuartier auf der Bühne. Und danach geht es wieder weiter mit meinen James Bond Konzerten und den 4 Voices of Musical.



Next To Normal

17. bis 19. Mai

Arena Nova Wiener Neustadt

Tickets







(man)