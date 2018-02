Opernball-Gast Melanie Griffith in Wien gelandet

Sie ist gelandet! Am Dienstagabend ist Hollywood-Star Melanie Griffith, der diesjährige Stargast in Richard Lugners Opernball-Loge, am Flughafen Wien-Schwechat angekommen.

Society-Löwe Richard "Mörtel" Lugner nahm Griffith natürlich persönlich mit einem Blumenstrauß in Empfang. Mit dabei war auch seine weitere Opernball-Begleitung Simona. Die junge Blondine entspricht optisch genau Mörtels Typ.

Simona ist gebürtige Münchnerin, lebt inzwischen aber in der US-Metropole Miami, wie sie "Heute" verrät.



(red)