Melanie Griffith kaufte ihre Opernballohrringe in Wien

Melanie Griffith geht als weiterer angenehmer Gast von Richard Lugner in seine persönliche Opernball-Geschichte ein. Sie war stets pünktlich, überaus freundlich und sehr professionell.

Als Robe wählte die US-Schauspielerin bekanntlich eine schwarze Robe von Azzedine Alaia, die der erst 2017 verstorbene Designer extra für sie vor über 20 Jahren entworfen hat.

Was "Heute" nun in Erfahrung brachte: die Ohrringe, die sie am Opernball trug, waren ein "Souvenier" aus Wien. Vor dem großen Auftritt in der Staatsoper unternahm Griffith einen kleinen City-Shopping-Bummel und spazierte in den noblen Innenstadt-Juwelier Mazbani hinein. Talar Mazbani: "Melanie Griffith hat sich bei uns die von mir designten Stern-Ohrringe gekauft."

Bei den edlen Stücken handelt es sich um sternförmige Ohrstecker aus 18 Karat Weißgold mit insgesamt 1,06 Karat schwarzen Diamanten. Kostenpunkt: 3.000 Euro.

Somit hat die Aktrice nicht nur viele schöne Erinnerungen mit nach Hause genommen, sondern auch ein kleines Stückerl Wien.

(man)