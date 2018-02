Mercedes Echerer nach Genesung fit für die Bühne

Sie ging erst nach der Genesung an die Öffentlichkeit. Genau vor einem Jahr - im Februar 2017 - konnte Mercedes Echerer nach über 7 Monaten (mehr oder weniger durchgehend) endlich das Spital verlassen. Die Frau mit der charismatischen Stimme hatte Leukämie. Glücklicherweise ist der Krebs rechtzeitig erkannt worden und dank passendem Knochenmarkspender sehen die Heilungschancen sehr gut aus. Und ihr Mann, der Autor Rupert Henning wich keine Sekunde von ihrer Seite - auch ihre beiden Zwillingstöchter (22 Jahre) gaben ihr die nötige Kraft für die Heilung.

Zurück auf die Bühne

Vergangenen Herbst präsentierte Echerer ihr neues Hörbuch "Rumänisches Roulette", das sie Freitagabend als szenische Lesung mit Musik im Wiener Radiokulturhaus präsentierte.

Rumänisches Roulette

Die Geschichte führt die Zuschauer in ein kleines Dorf in Rumänien, wo die Protagonistin nach einem nächtlichen Überfall ohne Papiere Hilfe in einer kleinen Polizeiwachstube sucht. Mercedes Echerer lässt in einem Reigen aus Liedern, Szenen und Geschichten die unterschiedlichen Kulturen und Identitäten ihrer europäischen Heimat aufleben. Musikalisch begleitet wurde das Schauspiel von Imre Lichtenberger-Bozoki (Trompete, Posaune und Cajón), Nenad Vasiliæ (Kontrabass) und weiteren Gästen. Eine Europapolitikerin in einem rumänischen Gefängnis, eine verlorene Identität, ein Onkel, der nicht antwortet, Erinnerungen, die nicht verblassen wollen – ein ganzes Leben in einer Nacht.

(man)