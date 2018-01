Mit neuem Po-Foto erhitzt Cathy Lugner die Gemüter

Cathy Lugner geizt auf ihrem Instagram-Profil nicht gerade mit ihren Reizen. Die 28-Jährige zeigt sich gerne in Dessous und präsentiert ihren Körper. Auch Bilder, auf denen sie halbnackt zu sehen ist, sind bei der hübschen Blondine keine Seltenheit.

Ob vor einem Fenster in London, vor dem Christbaum oder gemütlich im Bett - Cathy weiß sich in Szene zu setzen und versorgt ihre Fans stets mit neuen heißen Bildern.

Und dass ihren Followern die Fotos auch gefallen und bei ihnen großen Anklang finden, beweisen nicht zuletzt die über 80.000 Follower und die unzähligen Kommentare bei ihren Bildern.

Po-Foto sorgt für Aufregung

Doch während sich die (männlichen) Fans meistens über die freizügigen Fotos von Cathy sehr freuen, können sie mit gewissen Bildern dann doch eher weniger anfangen.

So wie mit diesem Bild, das die Ex von Richard Lugner vor wenigen Tagen auf Instagram postet. Darauf ist Cathy in einem Badezimmer zu sehen, wie sie erotisch in die Kamera blickt und ihren Po in die Kamera streckt.

"Juuuuhuuuuu ihr hübschen! Wie gehts euch & was macht ihr heute?", schreibt die 28-Jährige zu dem Bild, das in Schwarz-Weiß aufgenommen wurde.

Viele ihrer Follower finden das Foto zwar sehr sexy, doch sie sparen auch nicht mit Kritik. Vor allem die Tatsache, dass ihre Tochter Leonie (9) die Bilder einmal sehen könnte, stört sie.

"Gibt es noch Frauen mit Geschmack?"

"Wieso muss man sich so zur Schau stellen? Gibt es noch Frauen mit Geschmack? Du hast nen tollen Körper aber hast ein Kind welches auf sich auf schaut und in ein paar Jahren so gar nicht toll finden wird solche Bilder von ihrer Mutter im Netz zu finden...", ist unter den Kommentaren zu lesen.

Ein anderer User äußert aber eine ganz andere Spekulation, was hinter dem Bild steckt: "Ich vermute, sie möchte in die Erotik/ Pornobranche einsteigen... wirklich nur traurig für das Kind..."

Cathy hat sich zu den kritischen Stimmen ihrer Follower noch nicht geäußert.

