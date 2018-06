Moderator Max Mayerhofer ist unter der Haube

Montag bis Freitag steht der sympathische Moderator Max Mayerhofer gemeinsam mit TV-Partnerin Barbara Fleissner bei „Cafe Puls - Das Magazin“ vor der Kamera.

Im richtigen Leben schlägt sein Herz jedoch für Freund Philipp. Seit bereits neun Jahren kennen sich der Moderator und der 26-jährige Student, seit 8 Jahren sind sie ein Paar.

Im November stellte Philipp dann endlich die Frage aller Fragen bei einem romantischen Spaziergang im Wienerwald. „Ich war gerade von meinem zweimonatigem Aufenthalt in den USA zurück. Dann machte er mir den Antrag“, so Mayerhofer.

Pünktlich zur Regenbogenparade gaben sich die beiden nun das Ja-Wort in Wien. Nach dem Termin am Standesamt wurde auf der Terrasse des 25Hour-Hotels mit Familie und Freunden gefeiert. Nun geht es für die frisch Verheirateten erst einmal in die Flitterwochen. „Wir sind jetzt zwei Wochen lang auf einer winzigen griechischen Insel“, freut sich Mayerhofer.



Hochzeitsbussi von Max für seinen Philipp

(vaf)