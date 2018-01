Motto 2018: Schwarzes Gold und pinke Fächer

Donnerstagnacht verwandelte sich die Wiener Hofburg wieder in das größte und schönste Café Wiens. Bevor das Tanzvergnügen um 21 Uhr los ging, trafen sich die prominenten Gäste in der gemütlichen Meinl-Lounge, um sich für die Ballnacht zu dopen.

Auch zwischendurch legte so mancher Gast einen kleinen Stopp bei der Hausbrandt-Bar ein, um sich mit dem Goldkuss, ein Mix aus Prosecco und Kaffee, in die richtige Walzer-Stimmung zu bringen.

Highlights der Eröffnung war dann die Darbietung des Wiener Staatsopernballetts von Maurice Ravels „Bolero“ in einer Bearbeitung von Béla Fischer und Choreografie von Lukas Gaudernak. Als Solisten beeindruckten Rebecca Horner und Eno Peci.

Dass sie nicht nur privat ein Liebespaar, sondern auch auf der Bühne ein umwerfendes Paar sind, bewiesen Sopranistin Rebecca Nelsen und Tenor Eric Stokloßa: Mit „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar spannten die beiden damit den Bogen zur Wiener Moderne.

Ballmutter Anna Karnitscher zeigte sich mehr als zufrieden: „Die höchste Form der Muße ist es, ein Fest zu feiern. Viele Kaffeesieder leben die Tradition der Gastfreundschaft bereits in dritter Generation und sind ein leuchtendes Zeichen für die Zeitlosigkeit der Kaffeehauskultur im gesellschaftlichen Wandel."

Für erfrischende Momente in der Hitze der Ballnacht sorgte der Julius Meinl Kunstfächer, der auch heuer wieder in Zusammenarbeit mit der Galerie Hilger und dem österreichischen Künstler Jakob Kirchmayr entstand. Mit dem Schriftzug „We Danced. And We Danced Close“ referenziert Kirchmayr das Ballmotto der Erotik und Inspiration, das sich im Tanz ebenso wie beim Kaffeegenuss findet. Die Farbe Pink unterstreicht auch das diesjährige Charity-Engagement des beliebten Balls, der die Pink Ribbon Initiative der Österreichischen Krebshilfe unterstützt.

(man)