Nehmen Sie sich Zeit für neue Holiday on Ice-Show

Die Holiday on Ice-Premiere stand, ganz wie das Thema der diesjährigen Show TIME, im Zeichen der schönsten Momente des Lebens. Mit viel Leidenschaft haben die Künstler rund um die Stars der Show, Annette Dytrt und Yannick Bonheur, atemberaubende Performances und innovative Choreografien auf höchstem sportlichem Niveau dargeboten.

Vor allem von der Akrobatik und den glanzvollen Kostümen war das Publikum hellauf begeistert - wie z. B. Stadträtin Renate Brauner, Hilde Dalik, Andrea Clausen, Regina Fritsch, Andrea Händler ( „Als totaler Holiday on Ice-Fan bin ich so glücklich, dass mich Konstanze Breitebner zur Premiere mitgenommen hat“), Konstanze Breitebner und ihr Schauspielkollege Manuel Rubey, Maxi Blaha und Franzobel, die vielfachen Welt- und EuropameisterInnen im Eiskunstlauf Ingrid Wendl-Turkovic, Claudia Kristofics-Binder, Emmerich Danzer und viele mehr.



„Mich begeistert immer wieder, wie vielfältig und spektakulär die Shows von Holiday on Ice sind. Jahr für Jahr wird viel Arbeit in diese Produktionen investiert und ich bin mir sicher, dass die Zuschauer diesen Einsatz sehen und spüren. Die Akrobatik und die Stunts zusammen mit den eindrucksvollen Choreografien faszinieren mich im Besonderen an dieser Show“, sagt Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Weiner Stadthalle.



„Es ist jedes Jahr eine besonders große Freude, Holiday on Ice bei uns in der Wiener Stadthalle willkommen zu heißen. Diese Show bietet alles, was das Herz begehrt – von den überragenden Performances auf dem Eis über die aufwendig gestalteten Kostüme bis hin zu den Licht- und Showeffekten. Holiday on Ice ist pure Unterhaltung für Groß und Klein“, so Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.



(man)