Neue Adresse für alle Barflys im Hotel Kempinski

Knapp 200 Gäste folgten der Einladung zur Eröffnungsfeier, darunter prominenten Namen wie Ingeborg und Harald Serafin, Susanna Hirschler, Andrea Buday, Nina und Felix Adlon, Designer Thang De Hoo und "Mister Summerstage" Ossi Schellmann sowie Ekaterina und Christian Mucha.

"Wir freuen uns sehr, dass so viele Nachtschwärmer die Eröffnung unserer neuen Bar mit uns feiern. Die neue Bar soll einer DER Treffpunkte für Bar-Fans in Wien werden", so Gerhard Mitrovits, General Manager des Palais Hansen Kempinski.

Cocktail-Reise an den 26. Längengrad

Kreative Cocktails, feine Spirituosen und edler Champagner stehen auf der Barkarte der 26° EAST Bar im Palais Hansen Kempinski. Der ungewöhnliche Name der Bar verrät gleichzeitig das Konzept: Die Signature Cocktails sind von Ländern entlang des 26. östlichen Längengrads inspiriert – 26, da die Adresse der Bar Schottenring 26 lautet. Zum Start stehen im März Cocktails aus Südafrika, Botswana, Griechenland, Türkei, Ukraine und Lettland auf der Barkarte. Die Cocktails werden saisonal getauscht und laufend um neue der insgesamt 20 Länder entlang des 26. östlichen Längengrads ergänzt.

Mit David Penker, 28, hat das Palais Hansen Kempinski keinen unbekannten Bartender für die Eröffnung geholt, mixte er doch schon als Bar-Chef in Lokalen wie Hangar-7, Little Grain, Licca Lounge oder Döllerers Genusswelten tolle Mixturen. Na dann, wohl bekomm's!

