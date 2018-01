Neue Liebe für Model Kerstin Lechner

Model und Schauspielerin Kerstin Lechner schwebt gerade auf Wolke Sieben!

Am Silvesterabend verkündete die Beauty ihren neuen Beziehungsstatus offiziell auf Facebook. Der Linzer Geschäftsmann Kari Ochsner (43), den sie im Sommer 2017 in Los Angeles kennenlernte, ist der Neue an Lechners Seite. „Ein Freund hat uns einander vorgestellt.“, verriet die 33-Jährige „Heute“.

Ochsner ist Geschäftsführer des Familienunternehmens "Ochsner Wärmepumpen" und scheint auch das Herz der hübschen Niederösterreicherin ordentlich zum Pumpen zu bringen!

Silvester verbrachten die beiden romantisch auf einer Hütte in Kitzbühel - ganz ohne glitzer und glamour, dafür in Skihose und Moonboots. Süß!

(vaf)