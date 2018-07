Neuer Hotspot in Wien. Alaba war auch schon da!

Das Restaurant "Graben 30" ist Geschichte. Aber die Location auf genau dieser Adresse besteht weiter. Die beiden neuen Besitzer Emilija Grankova und Loran Pejcinoski haben das mehrstöckige schicke Lokal in Lav umbenannt. Deren beiden Söhne haben mit ihren zweiten Vornamen dem Restaurant seinen ersten verliehen.

Crazy in Lav waren beim Opening auch internationale Top-Promis. Bei Tagliata vom Rind mit Trüffel-Dip, Oktopus auf Radicchio und Tempora Surprise sowie dem einen oder anderen Gläschen der neuen Signature-Drinks From Amber with Lav (Aperol/Zitronensaft/Vodka), und Jack in Lav (Campari/Vermouth/Champagner), sorgte Jack Guinness, seines Zeichens Sproß der legendären Brauereifamilie und international gefragtes Model, auch hinter den Turntables für Stimmung.

Hohe DJ-Dichte

Ebenfalls als DJane im Einsatz: Amber Le Bon, der das musikalische Talent als Tochter von Duran Duran-Sänger Simon Le Bon und Model Yasmin Le Bon in die Wiege gelegt wurde. Zu feiern gab es vieles - neben der Neuübernahme und dem kompletten kulinarischen Kurswechsel unter dem neuen Motto „Mediterasian“, unter anderem die Neugestaltung der Terrasse, als Kick-Off für die schrittweise Adaptierung der Location. Damit wird das Lav bereits am ersten Abend seinem Anspruch als neuer Place to Be gerecht.

Shopping Tour mit Mama Alaba

Ein Bad in der Menge nahm auch unser Fußball-Superstar David Alaba. Er ist so gut wie nie in Wien, da er zwischen München und seinem neuen Penthouse in Kitzbühel pendelt. Aber wenn, dann führt er natürlich Mama Gina aus. Oder umgekehrt. Wie uns Davids Mutter verriet, ist sie mit der Lokal-Besitzerin befreundet und wurde deshalb vom Bayern München-Star begleitet. Gina Alaba: "Emilija Grankova hat auch unlängst eine Boutique eröffnet. B-1 in der Wiener Spiegelgasse. David und ich waren vorher dort. Ich habe traumhafte Sandalen gesehen, aber leider sehr teuer. David hat nur gesagt: nimm, Mama!"

Was kann das neue Lav?

Mediterrane Küche mit asiatischen Einflüssen sind dabei die Zutaten, die ein anspruchsvolles Publikum im Lav begeistern sollen. Mit dem aus Istrien stammenden Küchenchef Ivan Jušta hat man sich einen wahren Meister dafür ins Boot geholt. Er betrieb einige Jahre sein eigenes Restaurant, das Tartuf, und wird, mit neu angeheuerter Küchenmannschaft an Bord, die Speisekarte komplett überarbeiten. Das Restaurant mit bestem Blick auf den Graben wird zukünftig die Bühne für Gerichte wie Kartoffelschaum-Cappuccino mit Calamari und Trüffel, geschmorte Rindsbackerln in Sake-Rotweinsauce oder etwa Lammkrone mit Wasabikruste. Ganz getreu dem MediterAsian-Konzept wird Gourmet- Küche auf internationalem Niveau geboten.

Öffnungszeiten

Restaurant: Montag – Sonntag von 12.00 bis 23.00 Uhr

Café & Terrasse: Montag – Sonntag von 09.00h bis 24.00 Uhr Bar und Club: Montag – Sonntag von 18.00 bis 02.00 Uhr Adresse: Am Graben 30, 1010 Wien

