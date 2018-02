New Yorker Starkoch aus Wien beehrte Gastro-Ball

Ja, wir Österreicher dürfen auf unsere Köche und Köchinnen durchaus stolz sein. Nicht selten avancieren sie auch im Ausland zu wahren Stars ihrer Zunft. Eduard Frauneder ist zum Beispiel ein solcher. Aufgewachsen ist er im 10. Bezirk, besuchte die Wiener Gastronomiefachschule und betreibt heute in New York zahlreiche In-Lokale wie das "Freud", das "Edi and the Wolf", das "IIIrd Man", das "Schilling" sowie die "Kantine" im UNO-Gebäude. Angela Merkel und Will Smith geben sich bei ihm die Klinke in die Hand.

Ehrung

Nur ab und zu besucht er noch seine alte Heimat. Dann, wenn wirklich etwas Wichtiges ansteht. 2017 war das seine Hochzeit, die Dompfarrer Toni Faber im Stephansdom zelebrierte, und gerade eben wurde Frauneder vom Wiener Gastroclub die "Goldene Glouche" für besondere Verdienste um die Gastronomie verliehen.

"Jetzt haben wir nicht nur den Wolfgang Puck als Starkoch der Oscars in Los Angeles, sondern auch unseren Edi in New York," schwärmte Kathi Stumpf, die noch im Parkhotel Schönbrunn versprach, alsbald Frauneders Kochkünste in New York zu überprüfen.





(man)