Nik P. mit neuer Flamme, Karlich fesch im Dirndl

Es war ein Abend der besonderen und unterhaltsamen Momente. Neben Auftritten von Nik P. und Monika Ballwein gab es auch spektakuläre Tuchakrobatik in luftiger Höhe sowie die beliebte Promi-Modenschau. Durch den Abend führte Pro Juventute-Botschafterin und Moderatorin Barbara Karlich. Fesch war der ORF-Star im festlichen Dirndl von Suchodolski-Trachten. Aber nicht nur sie.

Promi-Einsatz am Laufsteg

Sich für die gute Sache einsetzen und dabei eine gute Figur machen – das ist den Prominenten an diesem Abend sichtlich gelungen. Über den Laufsteg fegten „Dancing Stars“-Juror Hannes Nedbal, die frisch verlobte Sängerin Jazz Gitti ("Heute" berichtete), Thaibox-Weltmeister Fadi Merza, Schauspieler Markus Böker und Kabarettistin Eva Maria Marold. Ebenfalls in Top-Model-Form waren: Schauspieler und Taschen-Produzent Mike Galeli, Fußball-Legende Walter Schachner sowie Schauspieler und Kabarettist Hubert Wolf.

Ein großer Abend der Emotionen, wie Barbara Karlich weiters verriet: "Besonders beeindruckt war ich von der Show von Monika Ballwein, sie hat eine tolle Stimme.“

Übrigens, XXLutz-Papa Hubert Wolf hat im Zuge der Versteigerung das wohl außergewöhnlichste Objekt um 2.000 Euro ergattert: Günter Edlingers Performance-Bild, das er live auf der Bühne fabriziert hat. Edlinger war selbst mal ein Pro Juventute Kind.

Und auch Schlagerbarde Nik P. weiß, wie wichtig es für ein Kind ist, ein schönes Zuhause zu haben und ist deshalb ein treuer Unterstützer von "Pro Juventute", das mit dem Spendengeld von 75.000 Euro Euro die Umbauarbeiten eines Kinderhauses unterstützt.

"Ich will Pro Juventute lange unterstützen. Ich habe in meiner Kindheit selbst erlebt, wie wichtig solch eine Kinderhilfsorganisationen ist“, so Nik P. Seine Mutter ist mit 9 gestorben, er hatte vier Geschwister, und im Alter von 10 Jahren wurde er selbst fremd untergebracht. Gekommen ist er mit seiner neuen Freundin Karin Candussi.



