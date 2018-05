Nina Proll läuft gegen Querschnittlähmung

Wenn am 6. Mai um exakt 13.00 Uhr der Startschuss zum 5. "Wings for Life World Run" fällt, werden nicht nur tausende ambitionierte Läufer in Wien an der Startlinie stehen, sondern auch tausende motivierte App-Läufer in ganz Österreich.

Unter ihnen auch die Schauspielerin Nina Proll, die mit der "Wings for Life World"-App in ihrer Heimat Tirol laufen wird. Mit ihrer Teilnahme möchte das "Vorstadtweib" auf das Thema Querschnittslähmung aufmerksam machen und einen Teil zur Suche nach einer Heilung beitragen.

Mit der Run-App ist es jedem Österreicher möglich von überall auf der Welt, als offizieller Teilnehmer, Teil der globalen Bewegung zu sein und so in der weltweiten Ergebnisliste aufzuscheinen.

Einfach mit der App 20 Euro Teilnahmegebühr bezahlen und dem virtuellen Catcher Car solange davonlaufen oder -rollen wie nur möglich. Alle Infos rund um die Teilnahme mit der App sind unter www.wingsforlifeworldrun.com/app zu finden.

(vaf)