06. Juli 2018

Noch ein "Tavakoli" für TV-Star Barbara Kaudelka

Am Donnerstag war "Cop Stories"-Star Barbara Kaudelka auf der Theaterbühne in Parndorf zu sehen. "Heute" fragte nach, wie es in ihrem Privatleben aussieht.