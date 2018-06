Noch vor Lugners Zypern-Abflug Ärger im Paradies

Noch ehe das Sommerloch aufzuklaffen drohte, hat es einer vorsichtshalber schon im Vorfeld gestopft. Richard Lugner. Auf Richi ist eben Verlass. Wie "Heute" bereits berichtete, fliegt der rüstige 85-Jährige demnächst nach Zypern - dort sollen neue Folgen für seine ATV-Serie entstehen. Und weil die Liebes-Wirren des Baumeisters bekanntlich viele Leute vor den Fernseher holen, lässt Lugner keinen Zweifel offen, die richtige Wahl zu sein, um mit wenig bekleideten Damen für viel (Zünd)-Stoff zu sorgen.

Wer darf nun aller mit?

Sunny Sonja

Als eine der ersten wurde Sonja "Käferl" Schönanger gebucht. Sie ist reisefreudig und mag Richard Lugner wirklich sehr gerne. Sie sorgt für gute Stimmung und ist bei jeder Hetz dabei. Jackpot. Nur weil Gerda Rogers sie in Lugners Horoskop nicht sieht, ziert sich der Baumeister, mit ihr eine feste Beziehung einzugehen. Sonja ist bestimmt der Fels in der Lugnerischen Brandung.

Busenwunder Bambi

Nun, gegen Bambi sind eigentlich alle außer Richard. Von ihren zwei überzeugendsten Argumenten kann er einfach nicht die Augen lassen (die Finger muss er vermutlich schon im Zaum halten, Nina Bruckner ist ja verlobt und erneut mit dem Vater ihrer beiden Kinder zusammen). Sie sorgt für Zickenkrieg. Mausi sagte schon, bevor bekannt wurde, dass sie gerade ihre zweite Scheidung durchlebt, keinesfalls mitzukommen, wenn Bambi das Flugzeug betritt. Auch "Katzi" und ihr Kater überdenken ihre Teilnahme, wenn sich Bambi in den Bikini schwingt. Selbst die harmonische Sonja stört es, dass sich Bambi immer so an Lugner ranschmeisst und sich damit nur in den Vordergrund drängt.

Simone aus Florida

Der Name ist neu im Urlaubs-Roulette, aber durchaus möglich, dass Simone Abendkleid gegen Badeanzug tauschen möchte. Und die Dreharbeiten ist sie ja bereits vom Opernball gewohnt. Bislang eher der unauffällige Typ.

Katzi und ihr Kater

Hatten sich an und für sich schon auf die Zypern-Reise gefreut - sie hegen beide ein freundschaftliches Verhältnis zu Katzis Ex-Freund Richard Lugner, aber bei Bambi und Dani fahren beide die Krallen aus.

Die dralle Dani

Auch nicht ganz der Liebling der Damen, aber Lugner lädt sie immer wieder zu seinen Drehs ein. Dany Kennedy wäre bestimmt gerne dabei, sorgt auch immer für Aufsehen und Sager. Ist aber auch verheiratet. Herrn Kennedy sieht man allerdings nie.

Anastasia aus Dortmund

Die reiche Geschäftsfrau und Mutter zweier Kinder gefiele Richard Lugner schon, aber sie möchte ihren Lebensmittelpunkt nicht verlegen - und eine Fernbeziehung ist für Mörtel natürlich nix. Ein lustiger Dreh könnte ihr durchaus gut gefallen, denn sie dürfte recht mediengeil sein - geht meist mit selbst engagiertem "Paparazzo" aus dem Haus, wenn sie den berühmten Österreicher trifft.

Andrea vom Badesee

Der ruhige Goldfisch vom Badesee mag ja bekanntlich Wasser. Sie ist als Reise-Leiterin eingebucht, da Andrea lange mit einem Zyprioten verheiratet war und somit die Gruppe gut führen kann.

