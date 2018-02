Worseg am Opernball 09. Februar 2018 15:22; Akt: 09.02.2018 15:47 Print

"So grauslich da drinnen, da essen alle Würschtel"

Auch Schönheits-Doc Artur Worseg war am Opernball. Nach viel Lob für Lugner-Gast Melanie Griffith verrät er, was man am Ball auf gar keinen Fall machen sollte.