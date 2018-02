Opernball: Lugner-Entourage empfängt Gast

Mit Stargast Melanie Griffith hat sich Richard Lugner keinen einfachen Gast in seine Loge eingeladen - nachdem die Hollywood-Diva zuerst die Logenplanung des Baumeisters durcheinander gebracht hat, wurde dann auch schnell noch der Friseur ausgetauscht, da der geplante Figaro der Amerikanerin nicht gut genug war.

Diva landet heute auf Österreichischen Boden

Am Abend wird Griffith mit einer Maschine aus Zürich am Wiener Flughafen ankommen und von Baumeister Richard Lugner in Empfang genommen.

Griffith verlangte explizit, dass keine Fotografen vor Ort sein dürfen. Und auch sonst sollte das Willkommens-Komittee klein gehalten werden.

Lugner soll jedoch auch seine private Opernballbegleitung mitnehmen. Spekuliert wurde, dass es sich um eine "brünette Deutsche namens Simona" handle, die in den USA leben soll.

"Mörtel" habe sie vor einigen Jahren in einem Urlaub kennengelernt - nun meldete sie sich, zufällig wenige Tage vor dem Opernball, und darf "Mörtel" wohl spontan begleiten.

Auch die "Heute"-Opernball-Prinzessin Tijana Lazarevic wird den Hollywood-Star als eine der ersten in Österreich begrüßen:

"Ich bin gespannt, wie ein Gummiringerl, ob sie auch handzahm ist. Wenn man so lange fliegt, kann jeder mal ungemütlich werden!", scherzt Tijana, die liebend gerne in den Boxring steigt.

Ob Griffith dieser Auflauf recht ist, wird sich in der Ankunftshalle zeigen. Hoffentlich verärgert "Mörtel" seinen Stargast nicht gleich am ersten Tag!

(vaf)