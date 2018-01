Paulus Manker sagt nach 13 Jahren wilder Ehe "Ja"

Na, das wir ein Jahr für Paulus Manker. Am 25. Jänner feierte das Bühnen-Genie, das oft die (nicht nur intellektuellen) Geister scheidet, in der Bodega Marques in der Wiener Innenstadt seinen 60. Geburtstag.

Überraschung!

Der Plan wäre gewesen, nicht allein im Mittelpunkt zu stehen, denn der Regisseur und Schauspieler ("Alma, a Show biz ans Ende"), wollte überraschend an seinem Jubeltag in diesem Lokal seine Langzeitfreundin, die Kurier-TV-News-Chefin & Moderatorin Elisabeth Auer heiraten, wie er dem "Kurier" verriet. Unter einem Vorwand nahm er seiner Holden den Pass ab, um den Standesbeamten gleich dorthin zu locken, aber dieser Wunsch erfüllte sich leider nicht. Vermutlich hat die Bodega keine "Hochzeitslizenz", obwohl die Stadt Wien an die 300 Locations außerhalb des Amtsgebäudes anbietet. Vielleicht war aber auch die Vorbereitungszeit einfach zu kurz.

Die Überraschung ist aber dennoch gelungen. In seiner Ansprache sagte Manker, der seit 13 (mitunter auch turbulenten) Jahren mit Auer liiert ist: "Jetzt muss ich auch einmal etwas zurück geben. Elisabeth, willst du meine Frau werden?" Und, siehe da: sie sagte ja! Die Trauung soll noch im Februar statt finden.

Das war es aber noch lange nicht. Im Sommer feiert seine Mega-Produktion von Karl Kraus' "Die letzten Tage der Menschheit" Premiere, kurz darauf folgt die 500. Aufführung seines Langzeit-Hits "Alma". Aber dazwischen gehen sich bestimmt noch Flitterwochen aus.

(man)