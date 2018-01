Politiker-Auflauf am 75. NÖ Bauernbundball

Der größte Trachtenball des Landes mit mehr als 6000 Besuchern verstand sich einmal mehr als wahrer Treffpunkt der Generationen und als Brücke zwischen Stadt und Land.

Agrar- und Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger betonte in ihren Grußworten die Wichtigkeit der bäuerlichen Familienbetriebe für die Gestaltung des ländlichen Raums. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankte in ihrer Festansprache den Bäuerinnen und Bauern für ihre Arbeit für das Land und die Landwirtschaft an 365 Tagen im Jahr.

„Niederösterreich ist bunt, Niederösterreich ist vielfältig, und wir wollen uns diese Einzigartigkeit erhalten, mit Gemeinden, Städten und einem starken ländlichen Raum“, sicherte die Landeshauptfrau Unterstützung für eine lebenswerte Zukunft in den ländlichen Regionen zu.

Neben den beim Publikum allseits beliebten Treffpunkten wie der Milch- und der Seidlbar, dem Fotoshooting zum schönsten Trachtenpärchen, dem Melkwettbewerb, dem Jungbauernkalender-Casting, der Mostkost und dem „So schmeckt Niederösterreich“-Weindorf gab es heuer wieder ein neues Highlight mit einer schwindelerregenden Einlage der Dobersberger Sportakrobaten, die vor der traditionellen Mitternachtsquadrille im Saal Niederösterreich stattfand.

