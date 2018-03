Promikids stürzten sich auf die süßen Osternester

Wenn es um den großen Auftritt von Meister Lampe geht, gibt es einige treue Seelen. So zum Beispiel Ö3 Star Kati Bellowitsch, die das Angenehme mit dem Nützlichen verband. Sie moderiert seit Anbeginn das große Kinderfest mit Sackhüpfen, Kiddy Contest-Karaoke, Schminkstation, Zauberer und vor allem die große Osternestsuche. Und sie hatte auch ihre Familie dabei: Ehemann Daniel und die beiden Söhne.

Während Vincent mit 9 Monaten noch zu klein ist und die Aktion lieber verpennt hat, wurde Laurenz (10) dafür doppelt fündig und versüßte sich den Palmsonntag mit Goldhasen und Schoki-Eiern. Kati Bellowitsch: "Laurenz wird heute ein bisschen naschen dürfen, der Rest der Beute gehört dem Osterhasen, der ja erst nächsten Sonntag die Geschenke bringt."

Eine Riesen-Hetz hatte auch Moritz (9), der Sohn von Ö3-Stimme Sylvia Graf: "Er hat so eine Freude, dass er heute dabei sein durfte, wir waren nämlich vergangenes Jahr auf Urlaub, das kam nicht so gut an."

Iinsgesamt versteckte Lindt 13.000 Süßigkeiten im beim alljährlichen Goldhasenfest im Botanischen Garten von Schönbrunn, zu dem sich die Kinder zuvor via Facebook einen Slot für die Osterhasensuche sichern konnten.

(man)