Promis in Shopping-Laune bei Sterngasse 4

Seit der Gründung der Sterngasse 4 – The Fashion Deli im Jahr 2015, haben sich Christiane Seitz und Agata Gold dem Segment des Luxe Accessible verschrieben.

Das Konzept des leistbaren Luxus‘ in der Innenstadt ging auf, rückblickend gibt es allen Grund zu feiern. Aus diesem Grund lud die Sterngasse 4 – The Fashion Deli - am Abend des 19. Juni Mode- und Musik-Affine zum Fashion Shake mit Vollblutmusiker Clemens Vogler & Friends bei Drinks, Canapés und einer informellen Fashion Show.

Clemens Voglers spätnächtliche Sessions in seinem Hotel im Salzkammergut sind legendär – und auch die Sterngasse 4 – The Fashion Deli brachte er am 19. Juni zum Shaken. Unter den rund 150 Gästen fanden sich auch zahlreiche Prominente: Fußballer Stefan Maierhofer, Kulturmanager und Opernsänger Daniel Serafin, Moderatorin Miriam Hie, Sängerin Dorretta Carter, Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel, Society Lady Kathi Stumpf und viele mehr.

Clemens Vogler bei unserem Jubiläum als Showact begrüßen zu dürfen, ist eine große Freude für uns. Wir sind stolz, dass das Konzept des leistbaren Luxus‘ in der Sterngasse 4 – The Fashion Deli in den letzten Jahren so gut angenommen wurde und möchten unseren Kunden deshalb etwas zurückgeben", so Agata Gold. "Umso mehr freuen wir uns auf die Zukunft, viele weitere spannende Kooperationen, rauschende Feste und jede Menge Französische Mode" ergänzt Christiane Seitz.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(vaf)