Puls 4-Lady versteigert ihr Designer-Kleid

Cafe Puls-Moderatorin Johanna Setzer will als Pink Ribbon-Botschafterin ein Zeichen gegen Brustkrebs setzen!

"Jeder von uns hat leider im Freundeskreis, in der Familie Jemanden der an Brustkrebs erkrankt ist. Mit dieser Diagnose bricht dein aktuelles Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Betroffene können nicht mehr arbeiten gehen. Mir ist es wichtig mit einem Teil meiner Arbeit Geld für Pink Ribbon zu sammeln.

Es ist mir ein Anliegen, Frauen daran im Gespräch zu erinnern zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen...regelmäßig!", so Setzer im Gespräch mit "Heute".

Anfang April soll das Ballkleid von Designerin Sabine Karner, das sie am Kaffeesiederball (18.1.) tragen wird, für Pink Ribbon unter den Hammer kommen. „Sie versteht es wie keine Andere weibliche Vorzüge zu betonen,die Silhouette einer Frau perfekt in Szene zu setzen!“, so Setzer.

"Ich trage das Kleid für einen Abend und hoffe es gibt ganz viele nette Männer da draußen, die dann um das Kleid mit steigern und es ihrer Liebsten schenken und somit Doppelt was Gutes tun!", erklärt die Moderatorin weiter.

(vaf)