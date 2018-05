Puls4-Wetterfee bei Crash mit Motorrad verletzt

Die "Café Puls"-Wetterlady Vanessa Kuzmich ist mit ihrem Motorrad verunglückt. Wie die TV-Moderatorin selbst via Facebook bekannt gab, stürzte sie am Weg in die Arbeit beim Ausparken – "mit nur 5 km/h". Zuvor sei sie noch mit knapp 50 Stundenkilometer über die Höhenstraße gefahren, und das bei Hagel und Starkregen. Wenige Stunden später sei das Unglück ironischerweise, wie sie selbst sagt, dann bei trockenem Wetter passiert.

Wie tote Fliege

Ihre Maschine sei "irreparabel" beschädigt worden. Die Wetterlady selbst habe ebenfalls einige Schrammen davongetragen. So schrieb sie, dass sie "mit hochgelagerten Beinen und blutigen Wunden im Gesicht und an den Händen" daliegen würde, "wie eine tote Fliege."

Die beliebte Moderatorin nimmt den Unfall trotzdem mit Humor: "Und ich dachte, gestern wäre nicht mein Tag gewesen."

