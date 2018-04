Geht doch! Promis kürten die verrücktesten Schuhe

Julia Suppanz von der Schuhfachschule Primasens wollte mit ihren High Heels im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Denn die schwindelerregend hohen Absätze ihres Modells "Queen Bee" machte die Deutsche nicht nur zur "Bienenkönigin", sondern konnte die Jury am meisten überzeugen. Sieg: die Biene kommt als Applikation am Schuh und in der Wabenform des Absatzes zum Ausdruck.

Der verrückte Schuh Europas wurde bereits zum 11. Mal von der Landesinnung Wien der Schuhmacher vergeben. 25 Designer haben ihre Kreationen eingereicht, die Teinehmer stammten aus Österreich, Deutschland, Finnland, Frankreich und Russland.

Wer hat die originellsten Schuhe?

Jury Mitglied Katharina Stemberger, Moderator und Kabarettist Dieter Chmelar und Designer Nhut La Hong, Innungsmeister Mirko Snajdr sowie Modejournalisten-Ikone Brigitte Winkler waren für das Urteil verantwortlich.

Schauspielerin Katharina Stemberger über ihre Affinität zum wichtigen Accessoire? "Meine Großmutter hatte 35 Paar Schuhe mit jeweils passenden Handtaschen". Auch Dieter Chmelar kann ein gewisser Schuh-Fetisch nicht abgesprochen werden: "Auch Schuhe, mit denen man nur Platz nehmen kann, haben etwas Zauberhaftes. Ich liege Liegeschuhe!"

Und wer stöckelte auf die Plätze zwei und drei?

Silber ging an Heinz Müller, selbstständiger Orthopädieschuhmacher aus Spittal/Drau und sein Modell "Ikarus". Er hat übrigens 2013 und 2015 den Wettbewerb gewonnen.

Und über den dritten Platz freute sich Konrad Kolkwitz, ebenso von der Schuhfachschule Primasens, der mit dem Modell "Der rote Leisten" ins Rennen ging.

Die Siegerin erhielt Goldmünzen im Wert von 1.500 Euro, der Zweitplatzierte Goldmünzen im Wert von 750 Euro und der Drittplatzierte Goldmünzen im Wert 350 Euro.

(man)