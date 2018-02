Sängerin Rebecca_1147 wird zum Cyborg

Bei Rebecca_1147's neuem Musikvideo zu "Me Against The World" wurde es richtig heiß - denn die Sängerin stand fast nackt vor der Kamera.

Für ihr neues Werk verwandelt sich Rebecca, Tochter von Entertainer Peter Rapp, in eine Maschine und das einzig und allein durch ein Bodypaint-Werk von Nadja Hluchovsky.

Vier Stunden dauerte es, bis das Kunstwerk endlich fertig war!

"Das Schwierigste an allem waren die weißen Kontaktlinsen. Leider konnte man dadurch nichts sehen! Nach einer Stunde ‘’blind drehen’’ beginnt man langsam den Verstand zu verlieren. Auch das Abwaschen der Body Paint Farbe war ein Wettlauf gegen den Warmwasser-Boiler… Die Farbe hat gewonnen, geduscht wurde danach kalt."

Auch Regie führte Rebecca selbst - das nicht zum erstem Mal. Bereits beim Dreh zu "Until the Sun" nahm die fesche Blondine schon das Zepter in die Hand.

Was diese "Maschinen-Frau" mit dem Video nun aber genau zu tun hat, bleibt noch geheim. Der Song ‘’Me Against The World’’ feiert am 9.März seinen weltweiten Release.

(vaf)