Rebecca_1147: Neues Video mit starker Message

Nach der Single "Until the Sun" ist nun das zweite Musikvideo von Sängerin Rebecca_1147 alias Rebecca Rapp online.

Die Sängerin hat es geschafft, sich in der österreichischen Musikwelt, ganze ohne Hilfe von Papa und Entertainer Peter Rapp, durchzusetzen und präsentierte nun ihr neues Video zum Song "Me Against the World".

Wie bereits im ersten Video führte Rapp beim Dreh Regie und schrieb auch das Buch dazu.

Für ihr neues Werk verwandelt sich Rebecca in eine Maschine und das einzig und allein durch ein Bodypaint-Werk von Nadja Hluchovsky. Vier Stunden dauerte es, bis das Kunstwerk endlich fertig war.

"Das Schwierigste an allem waren die weißen Kontaktlinsen. Leider konnte man dadurch nichts sehen! Nach einer Stunde ‘’blind drehen’’ beginnt man langsam den Verstand zu verlieren.", verriet sie über den Dreh.

Mit einem recht kleinen Team schaffte es die Sängerin, ihre Vision umzusetzen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und ist auch mit Videos von internationalen Künstlern zu vergleichen.

"Me Against The World" war ein Herzens-Projekt da das Konzept meiner Fantasie entsprungen ist."

Die Message hinter dem Video: "Stark zu sein - wie auch immer man ist oder wer auch immer man ist - wenn das durch das Video transportiert wird, dann habe ich alles erreicht was ich erreichen wollte. Man wird niemals Perfektion erlangen und man muss lernen mit seinen "Fehlern" zu leben und sie zu lieben!", erklärt Rebecca_1147.

