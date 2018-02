Hier schaut sich Lugner seine nackte Ex im TV an

Was wir schon bisher wussten: Cathy Lugner lässt gerne und häufig alles fallen. Was diesen Montagabend enthüllt wurde - sie komplett. Was bisher Nutzern des slowakischen Playboy vorbehalten blieb, flimmerte in heimische Wohnzimmer: Cathy nackt.

In der TV-Dating-Show "Naked Attraction" legte Cathy alles ab, mehr noch, sie legte noch etwas drauf. Ihr Schambereich (nicht der charakterliche, der untendrunter) war mit einer art Intimschutz verhüllt. Zweck der Übung: angeblich die Suche nach der "großen Liebe". Es könnte auch die Fahndung nach einer Geldquelle gewesen sein.

Lugners neue Baumeisterin

Den Auftritt wollte sich selbst Ex-Mann Richard Lugner nicht entgehen lassen. Also saß er Montag zu nachtschlafender Zeit auf der Couch seiner Villa in Wien-Döbling und schaute sich die Nackt-Datingshow an. Ein Video, das "Heute" hier vorlegen darf, dokumentiert die Augenblicke. Es zeigt aber auch, dass der 85-Jährige nicht allein vor dem Fernseher sitzt, sondern eine uns bisher unbekannte Blondine zur Seite gestellt bekam.

Cathy Lugner nackt bei "Naked Attraction"

Eine neue Liebe? Eine Seelentrösterin, um ihm beizustehen, wenn die Ex sich im Fernsehen entmörtelt? Wobei, für Lugner kann das ja keine Überraschung sein, schließlich war er mit der gebürtigen Deutschen ja eine Zeitlang so etwas wie verheiratet.

Zur Aufklärung: Die Dame mit Brille heißt Anastasia und entstammt demselben Gewerbe wie Lugner, sie ist nämlich eine Baumeisterin aus Deutschland, besucht "Mörtel" derzeit in Wien - ein richtiges Date war der Fernsehabend jedoch nicht. Das wäre selbst für den Baumeister etwas zu merkwürdig.

"Einfach schlimm"

Wirklich begeistert war Richie vom Nackt-Auftritt seiner Exfrau allerdings nicht, bekannte er "Heute" und das scheint untertrieben.

"Es ist jetzt wirklich zu tief. Einfach schlimm", wettert er. "Man muss schon wissen, wo die Grenzen sind. Ich lehne das, was Cathy macht, ab!". Er ist nicht alleine entsetzt. "Selbst ihr Vater hat mich angerufen, weil ihn so viele Menschen fragen, warum seine Tochter sich so in der Öffentlichkeit zeigt."

To be continued...

