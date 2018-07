Richard Lugner droht Mausi mit "Namens"-Klage

Bei Mausi hängt der Hausi-Segen schief. So gut sind die beiden seit 2007 Geschiedenen Eltern von Jaqueline miteinander ausgekommen. Christina moderiert oft in der Lugner City und begleitete ihren Ex-Ex-Mann häufig zu diversen Veranstaltungen. Sie pflegten ein sehr freundschaftliches Verhältnis und traten auch immer wieder gemeinsam in diversen ATV-Sendungen auf.

Nun ist Ärger im Paradies, wie "Heute" berichtete. Nach der Scheidung der Lugners hat sich Richard Lugner vertraglich ausbedungen, dass Christina bei einer neuerlichen Ehe-Schließung den Nachnamen Lugner NICHT weiter tragen dürfe. Es hat aber bis zur Scheidung von Christina Lugner und Franz Geisselhofer, die vorige Woche über die Bühne ging, fast niemand gewusst, dass Mausi vor zwei Jahren geheiratet hat. Es war alles ganz heimlich. Nicht mal Richard soll davon gewusst haben.

Richard will nun, dass sich Christina nicht mehr Lugner nennt. Doch Christina hat sich Mausi Lugner, Frau Lugner und Christina Lugner patentieren lassen und sich einen Anwalt genommen. Werner Tomanek zu "Heute": "Meine Klientin nennt sich völlig zu Recht Mausi Lugner, sie hat sich schon vor einigen Jahren diese drei Namen patentieren lassen."

"Werde mir einen geeigneten Anwalt suchen!"

Das rief erneut den Baumeister auf den Plan. Er teilte mit: "Da hinter meinem Rücken versucht wurde, sich entgegen dem gerichtlichen Scheidungsvergleich den Namen Lugner patentrechtlich schützen zu lassen, werde ich voraussichtlich aktiv werden. Da all meine Anwälte mit Christina aus ihrer Tätigkeit in meinem Unternehmen befangen sein dürften, muss ich mir erst einen geeigneten Anwalt suchen."



Was sagt Christinas Anwalt Werner Tomanek dazu?

"Jeder kann jeden klagen. Meine Klientin Mausi LUGNER und ich sehen dem ganzen mit heiterer Gelassenheit entgegen."



(man)