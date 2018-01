Jetzt LIVE: Lugner stellt Opernball-Gast vor

Jane Fonda ist es nicht! Lugner kommt mit der US-amerikanischen Schauspielerin Melanie Griffith zum berühmtesten Ball der Welt.

Nachdem Lugner im Vorjahr von Schauspielerin Goldie Hawn begleitet wurde, stehen die Chancen gut, dass die zweifache Oscar-Preisträgerin am 8. Februar in edler Abendrobe und ohne Pflaster in Wien antanzt. Seit vielen Jahren soll Lugner bereits versucht haben, "Barbarella"-Star Jane Fonda für den Ball begeistern zu können.

Der Wiener Opernball gehört zu den wohl wichtigsten und glamourösesten gesellschaftlichen Veranstaltungen des Landes. Dank "Mörtel" versprüht der Ball seit Jahrzehnten nicht nur gediegenen Walzerflair, sondern auch glanzvolles Hollywoodfeeling.

Zu Lugners Top-Gästen gehörten bislang: Sophia Loren, Farrah Fawcett, Dita von Teese, Joan Collins, Ivana Trump, Raquel Welch, Faye Dunaway, Claudia Cardinale, Pamela Anderson, Andie McDowell, Geri Halliwell, Carmen Electra, Paris Hilton, Harry Belafonte, Kim Kardashian, Elisabetta Canalis, Brooke Shields, Roger Moore, Mira Sorvino und Gina Lollobrigida.

