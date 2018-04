Lugner sorgt für schlaflose Nacht bei Ex Andrea

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein - oder eben die Angst.

Richard Lugner überredete seine Ex Andrea zu einem Abenteuer in luftigen Höhen: "Wir haben einen Ausflug mit dem Helikopter zum Pogusch gemacht. Es war Andreas erster Heli-Flug und sie hatte davor ziemliches Nabelsausen! Sie hat fast kein Auge zugemacht", so Lugner im Talk mit „Heute“.

"Wir sind über den Schneeberg geflogen und zurück über den Semmering. Das war wirklich schön!"

Aus der Luft entdeckten die beiden ein Restaurant und setzten zur Zwischenlandung zum Lunch an. Ein wahres Jet-Setter-Leben.

Ein Date war es jedoch nicht, denn auch Ex-Tierchen Dany Kennedy gesellte sich zu den beiden Überfliegern.

(vaf)