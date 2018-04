Sarata empfing Doskozil und Wiens neue First Lady

Er war gerührt - vom vielen Hände schütteln. Viele aus der Society kennen zwar Hans Peter Doskozil, aber eben bislang nicht persönlich. Das wollte Birgit Sarata ändern - und richtete dem burgenländischen Landesrat für Kultur erstmals einen Empfang in ihren privaten Räumlichkeiten aus.

Und weil das schöne Bundesland im Zentrum stand, brachte Doskozil auch gleich ein paar Burgenländer mit - vor allem aus dem Kulturbereich. Wie zum Beispiel Daniel Serafin, der im Marketing der Esterhazy Kulturstiftung mitmischt, Karl Wessely, Intendant der Opernfestspiele im Steinbruch St. Margarethen (müssen heuer leider die Spielsaison aufgrund fehlender Förderungen aussetzen) und Christian Spatzek, der heuer bei seinem Kultur Sommer Parndorf "Der Diener zweier Herren" (mit Barbara Kaudelka) zeigt.

Unter den honorigen Gästen befand sich auch die zukünftige Bürgermeistergattin von Wien, Irmy Rossgatterer, die Verlobte von Michael Ludwig. Ja, jetzt geht das öffentliche Leben langsam los. Birgit Sarata: "Ich bin schon lange mit Herrn Dr. Ludwig und Irmy Rossgatterer befreundet, ich habe sogar für Ludwig einen Empfang zu dessen 50er ausgerichtet."

Neue First Lady von Wien

Und wie ist die neue "First Lady Wiens" so? Sarata: "Sie ist eine wunderbare, bescheidene und sehr zurückhaltende Dame, obwohl sie ja beruflich on top ist, sie ist eine sehr erfolgreiche Bank-Managerin."

Ob Michael Ludwig als verheirateter Mann am 24. Mai sein neues Bürgermeisteramt antritt, konnten wir indes noch nicht erfahren. Das bleibt weiterhin spannend.

Den nächsten privaten VIP-Cocktail gibt Birgit Sarata übrigens erst wieder im Herbst, "und zwar für die neuen Mitglieder der Wiener Stadtregierung."

(man)