Schlagersternchen wurde Opfer von K.O.-Tropfen

"Leider musste ich das letzte Wochenende absagen, da mir nach einer Veranstaltung "ETWAS" in das Getränk gemischt worden ist", schriebt die 27-jährige Sängerin Melissa Naschenweng auf ihrer Facebook-Seite.

Die Kärntnerin wurde durch ihre Cover-Version von "I wü nur zruck zu dir" von Knickerbocker Biene bekannt und ist derzeit auf verschiedensten Schlager-Events zu sehen.

Eigentlich hätte die fesche Blondine vor rund einer Woche ein Konzert in Tirol spielen sollen, jedoch wurde sie dort Opfer einer fiesen Attacke.

Ein noch unbekannter Täter mischte Naschenweng vermutlich K.O.-Tropfen in ein Getränk und setzte die Sängerin außer gefecht.

Über den genauen Tathergang äußerte sich die Sängerin bisher noch nicht.

Naschenweng schreibt auf Facebook nur, dass ihre Zwangspause nun endlich vorbei ist und sie sich auf die kommenden sechs Konzerte in dieser Woche freue.

Am Mittwoch startet ihr Konzert-Marathon bei der Schlagergala in St.Peter am Ottersbach (Stmk.)

Zusätzlich ist das Posting mit dem Hashtag #inzukunftnurnochgetränkemitverschluss versehen - ein Rat, den sich jede Frau zu Herzen nehmen sollte.

(vaf)