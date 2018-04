Cathy Lugner in Dubai: Ganz schön imPoSand

Sommer - Sonne - Strand und Sand! Cathy Lugner lässt es sich derzeit in Dubai so richtig gut gehen und ist schon voll und ganz in Sommerstimmung.

Typisch für Lugner postet sie für ihre Fans natürlich auch das ein oder andere freizügige Foto von ihrem Strandurlaub. Das freut vor allem die männlichen Fans besonders.

Ob vor der Skyline, einsam in der Wüste, im Sand rollend oder auf einem Gummi-Flamingo knieend - Cathy Lugner weiß einfach was ihre Fans wollen.

Bei ihrem letzten Posting setzt Cathy ausnahmsweise einmal nicht ihre üppige Oberweite in den Vordergrund - ein schöner Rücken kann nämlich auch entzücken - oder eben der Po.

Mit dem Hashtag #haterscankissmyass postet die Deutsche ein Bild von ihrem Allerwertesten, gehüllt in feinstem Wüstensand.

Die lüsternen Kommentare der männlichen Fans ließen da natürlich nicht lange auf sich warten.

Von "mhmm, ein paniertes Hinterteil", bis "ich möchte so gern ein Sandkorn" sein, ist so ziemlich jeder platte Spruch dabei.

Gut, dass Cathy es auf solche Reaktionen abzielt ist ja auch wirklich kein Geheimnis.

(vaf)