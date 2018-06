So ein Line-up sah die Wr. Stadthalle noch nie!

Das war mal ein Geburtstagsständchen, aber hallo! Das Motto der 60-Jahresfeier "Best of Austria meets Classic" war ein Hitfeuerwerk in Rot-Weiß-Rot! Stadthallen-Direktor Wolfgang Fischer: "Wie sonst, als mit den großen lebenden, und manchmal leider auch schon verstorbenen Künstlern der heimsichen Musikszene, kann die Wiener Stadthalle ihre 60. Saison feiern."

Geboten wurde Publikum und Ehrengästen ein fulminanter Musik-Abend, der seinesgleichen sucht. Neben Altbekanntem wie „Wia a Glock’n“, „Es lebe der Zentralfriedhof“ oder „Stoak wie a Felsen“ standen auch außergewöhnliche Duette auf dem Programm. So stimmten die beiden STS-Drittel Gert Steinbäcker und Schiffkowitz gemeinsam mit Opus „Überdosis Gfühl“ an. Voodoo Jürgens hingegen holte sich für seinen Hit „Gitti“ Marianne Mendt als stimmliche Unterstützung mit auf die Bühne.

Rekordhalter Udo Jürgens

"Mit unserem Konzert-Abend wollten wir aber auch jenen legendären Künstlerinnen und Künstlern gedenken, die den Abend heute nicht mehr mit uns erleben können“, fasste Kurt Gollowitzer, kaufmännischer Geschäftsführer der Wiener Stadthallte, einen der Leitgedanken des Events in Worte. So zollte Conchita mit „Walk Away“ dem verstorbenen Udo Jürgens Tribut, der in der Wiener Stadthalle bis heute den Rekord von 33! ausverkauften Konzerten hält. Gänsehautfeeling erzeugten Opus und Marianne Mendt, die sich für „Flying High“ sowie „Bleib da“ von den Originalstimmen ihrer ehemaligen Duett- Partner Falco und Georg Danzer begleiten ließen.

Und wenn wer Geburtstag feiert, dann gibt es auch Geschenke. Nach dem 3-stündigen Konzert überreichte Bürgermeister Michael Ludwig den Wiener Rathausmann. Diesen durften Christian Kolonovits, symbolisch für die tausenden Künstler, die in den vergangenen 60 Jahren in der Wiener Stadthalle aufgetreten sind, sowie die Geschäftsführer der Wiener Stadthalle Wolfgang Fischer und Kurt Gollowitzer, stellvertretend für das gesamte Team der Wiener Stadthalle, entgegen nehmen.

Und wer das Geburtstagskonzert verpasst hat, kein Problem!

„Die Stadthalle rockt!“ am Freitag, dem 29. Juni 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins. Da gibt's ein Best-of des Jubiläumsevents plus Zuspielungen aus den Highlights der letzten 60 Jahre.

