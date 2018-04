So muss echt italienisches Gelato schmecken!

Es ist wieder Hochsaison im Eissalon - und gerne schlecken wir jetzt die kalte Köstlichkeit auch zu Hause, am Balkon und im Garten.

Und was ist da besser, als dasoriginal italienisches Gelato, so wie es früher gemacht wurde? Die Turiner Gelato-Produzenten von Grom starten 2018 endlich in Österreich und bringen fünf Sorten auf den Markt. Doch was ist original italienisches Eis?

Richtiges Gelato ist aus Milch, Ei, weißem Rohrzucker und sortentypischen Zutaten wie beispielsweise Früchten und Nüssen hergestellt wird. 2002 entschlossen sich die zwei befreundeten Gründer aus Turin, Guido Martinetti und Federico Grom, traditionelles, italienisches Gelato nach alten Rezepturen herzustellen, wie es auch in Italien nicht mehr zu bekommen war. Ihre Varianten zeichnen sich gute Zutaten aus, die mit viel Leidenschaft auf der Mura Mura Farm und sorgfältig ausgewählten Partnerfarmen angebaut werden.

Zur Verkostung von Pistacchio, Cioccolato, Crema di Grom, Sorbetto al Lampone und Limone ins Italienische Kulturinstitut kamen Prominente wie Adi Hirschal, Clemens Unterreiner und zwei wahre Genuss-Profis - die Gault Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe.





(man)