So twerkt Richard Lugner mit den Holy Heidis

Die Twerking Mädls aus Wien haben die urig kostümierten Kunstfiguren Holy Heidis geschaffen und zusammen mit Baumeister Richard Lugner, passend zu den sommerlichen Temperaturen, das Lied "Badewaschl" eingesungen.

Der Badewaschl feiert sein Revival!

Die Twerking Mädls aus Wien haben einen ihrer alten Songs ausgepackt - und die Kunstfiguren Holy Heidis mit blonden Zöpfen im Dirndl gleich dazu. Zusammen mit Richard Lugner wurde der Badewaschl-Song neu aufgenommen und soll die diesjährige Hitzewelle mit viel Spaß erträglicher machen.

Im Lied wird die Suche nach dem perfekten Bademeister mit einem Augenzwinkern besungen. Die Holy Heidis nehmen das Leben mit viel Humor und wünschen sich, etwas von ihrer Lebensfreude an andere weitergeben zu können.

Gedreht wurde das Musikvideo mit dem Baumeister in Split, an der dalmatinischen Küste Kroatiens. Und "Mörtel" darf nicht nur mit den Holy Heidis twerken, sondern wird auch beim Refrain zu hören sein.

"Super Hobby-Sänger"

"Richard Lugner ist ein super Hobby-Sänger", verriet Petra Prinz, die gemeinsam mit Elena Sofie Sterlini die "Ti:Kju Twerk & Dance Studios" betreibt, gegenüber "heute.at".

Und "Mörtel" hatte sichtlich Spaß bei dem Dreh und musste auch nicht lange zu dem Auftritt in dem Video überredet werden. Immerhin kennt Lugner die "Holy Heidis" schon von früheren Shows und so einen Auftritt in einem Musikvideo lässt er sich natürlich nicht entgehen.

Bekannt sind die perrückten Background-Tänzerinnen bereits von diversen Auftritten mit Mörtel - wie z. B. am Sportwagenfestival 2018 in Velden oder dem Promi-Karaoke für Dancer against Cancer von Simone Rueff.

Das gesamte Video soll nächste Woche erscheinen.

(man/wil)