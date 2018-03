So verwöhnt Cathy Lugner ihre Tochter Leonie

Cathy Lugner ist ausgebildete Krankenschwester, übt den Beruf aber schon lange nicht mehr aus. Stattdessen widmet sich die 28-Jährige anderen, lukrativeren Projekten und steht lieber als Model vor der Kamera.

Umfrage Haben Sie den Nackt-Auftritt von Cathy Lugner gesehen? Ja, das habe ich mir nicht entgehen lassen

Nein, ich hatte etwas Besseres zu tun

Bitte keine Fragen über Cathy Lugner mehr!

Heiße Foto-Shootings stehen bei der Blondine quasi schon an der Tagesordnung und lohnen sich für Cathy dabei doppelt! So erzielt sie durch die sexy Aufnahmen nicht nur die gewünschte Aufmerksamkeit, sondern natürlich lohnen sich diese auch finanziell für die 28-Jährige.

Finanziell unabhängig

Zwar ist nicht genau bekannt, wie viel Geld Cathy mit ihren Shootings verdient oder wie tief RTL2 für ihre Teilnahme bei der Nackt-Show "Naked Attraction" in die Tasche greifen musste, finanziell schlecht geht es der Ex von "Mörtel" aber sicher nicht.

Dass Cathy in Sachen Geld so unabhängig ist, hat sie zum Großteil auch dem Baumeister höchstpersönlich zu verdanken. Oder besser gesagt ihrer Scheidung. Denn die Abfindung hatte sich "Mörtel" einiges kosten lassen.

Als "Bonus" gab es dann noch ein Haus und einen Porsche geschenkt. Das Haus besitzt sie nicht mehr, den Sportwagen schon.

Cathy Lugner nackt bei "Naked Attraction"

Doch im Gegensatz zu der Jet-Set-Family "die Geissens" rund um Carmen, Robert und ihren Töchtern leben Cathy und Leonie ein recht einfaches Leben. Die beiden leben in Düsseldorf in einer Wohnung, nicht in einer Villa.

Mit Porsche in Schule gefahren

"Meine Tochter geht auf eine normale Schule, sie wird nicht mit einem Helikopter zur Schule geflogen oder in einem Lamborghini gefahren. Gut, in einem Porsche, aber es ist alles noch im Rahmen", verrät Cathy in einem Interview mit "Promiflash".

Auf ein wenig Luxus möchte Cathy dann aber doch nicht verzichten. Denn für ihre Beauty-OP's hat die 28-Jährige sicher schon einiges springen lassen. Immerhin ist ihr Körper und Aussehen auch ihr größtes Kapital.

(wil)