Starkoch Tim Raue präsentiert Gourmet-Linie

In Berlin stehen die Leute Schlange, um sich von 2-Michelin-Sternekoch Tim Raue in seinem gleichnamigen Lokal verwöhnen zu lasen. Zu stolzen Preisen, wohlgemerkt. Aber dafür zaubert er auch (gern asiatisch angehauchte) Kunst auf den Teller. In TV-Sendungen ist der schnoddrige Berliner ein gern gesehener Gast - wie beispielsweise in Tim Mälzers "Kitchen impossible".

Dieser Tage hielt der deutsche Herdmeister in Wien Hof, um mit dem Detox-Spezialisten Pure Delight seine neue Fertig-Gourmet-Linie "Chef’s Delight by Tim Raue" zu präsentieren.



Wohlfühlen und Abnehmen

Bei der exklusiven Menüpräsentation erläuterte er dem versammelten Publikum - vorzugsweise Foodblogger - auf charmante Weise, wie es zu der Kooperation kam: „Meine positiven persönlichen Erfahrungen mit Pure Delight und deren Clean Eating Produkten sowie meine Neugier auf immer wieder neue Dinge haben mich zu diesem Schritt bewogen.“ Er schwärmt weiter: „Ich habe die „Eat Clean Delight“ Menüs mehrere Wochen lang genossen und neben einer Steigerung meines körperlichen Wohlbefindens auch neue aromatische Eindrücke gewinnen können, die mich begeistert haben.“ Und das eine oder andere Extra-Kilo wird er wohl auch los geworden sein.

Was zaubert Tim Raue auf den Tisch?

Von Reismilchpudding mit Himbeer-Litschi-Kompott über geschmorten Calville Apfel mit Rotkohl & Purple Curry, Karotte mit Passionsfrucht, Ingwer & Koriander bis hin zu Topinambur mit Champignoncreme & Haselnuss. Die Spezialkreationen, die Spitzenkoch Tim Raue entwickelt hat, lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Fusion beweist wieder einmal mehr, dass sich eine bewusste, gesunde Ernährung und Genuss auf keinen Fall ausschließen.

Ein Fertigmenü-Package für einen Tag kostet 65 Euro.

